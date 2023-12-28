Виноваты куры? В России снизилась яйценоскость несушек

Яйценоскость кур-несушек в России в январе-ноябре 2023 года снизилась до 286 яиц против 288 штук год назад. Об этом 27 декабря сообщает Росстат в докладе о социально-экономическом положении России за 11 месяцев.
Показатель говорит о том, сколько яиц был получено с одной птицы за определённый период. В то же время надои молока на одну корову за январь-ноябрь выросли до 7878 кг после 7495 кг в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные предоставляют статистическому ведомству сельскохозяйственные организации, без учета субъектов малого бизнеса.
Всего в ноябре в России произвели 3,6 млрд яиц. Это на 0,3% меньше чем годом ранее и на 6,1% меньше чем в октябре. При этом за январь-октябрь производство яиц в годовом выражении выросло на 1,3%.
«Фонтанка» ранее рассказывала, что с начала года яйца в России подорожали, по официальным данным, на 59%. Власти назвали главной причиной увеличившийся спрос потребителей на «доступный белок». Чтобы стабилизировать цены, завозить социально-значимый продукт стали из-за границы — из Азербайджана и Турции. Однако темпы роста цен на яйца немного снизились только на уходящей неделе — с привычных 4,6% до 4% в неделю в целом по стране.
Куда исчезло дешевое яйцо и помогут ли обуздать инфляцию срочные меры правительства, читайте в материале «Фонтанки».