Виноваты куры? В России снизилась яйценоскость несушек

Яйценоскость кур-несушек в России в январе-ноябре 2023 года снизилась до 286 яиц против 288 штук год назад. Об этом 27 декабря сообщает Росстат в докладе о социально-экономическом положении России за 11 месяцев.



Показатель говорит о том, сколько яиц был получено с одной птицы за определённый период. В то же время надои молока на одну корову за январь-ноябрь выросли до 7878 кг после 7495 кг в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные предоставляют статистическому ведомству сельскохозяйственные организации, без учета субъектов малого бизнеса.