    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -11

    1 м/с, зап

    755мм

    97%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.71eur101.35

    Виноваты куры? В России снизилась яйценоскость несушек

    1527
    27 комментариев

    Яйценоскость кур-несушек в России в январе-ноябре 2023 года снизилась до 286 яиц против 288 штук год назад. Об этом 27 декабря сообщает Росстат в докладе о социально-экономическом положении России за 11 месяцев.

    Показатель говорит о том, сколько яиц был получено с одной птицы за определённый период. В то же время надои молока на одну корову за январь-ноябрь выросли до 7878 кг после 7495 кг в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные предоставляют статистическому ведомству сельскохозяйственные организации, без учета субъектов малого бизнеса.

    Фото: Росстат
    ПоделитьсяПоделиться

    Всего в ноябре в России произвели 3,6 млрд яиц. Это на 0,3% меньше чем годом ранее и на 6,1% меньше чем в октябре. При этом за январь-октябрь производство яиц в годовом выражении выросло на 1,3%.

    «Фонтанка» ранее рассказывала, что с начала года яйца в России подорожали, по официальным данным, на 59%. Власти назвали главной причиной увеличившийся спрос потребителей на «доступный белок». Чтобы стабилизировать цены, завозить социально-значимый продукт стали из-за границы — из Азербайджана и Турции. Однако темпы роста цен на яйца немного снизились только на уходящей неделе — с привычных 4,6% до 4% в неделю в целом по стране.

    Куда исчезло дешевое яйцо и помогут ли обуздать инфляцию срочные меры правительства, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Росстат

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    Выросли цены на яйца
    ЛАЙК0
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 27

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close