Верховный суд отменил приговор экс-депутату Госдумы за взяточничество

Верховный суд РФ отменил заочный приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову. Его заочно приговорили к 10 годам колонии за взяточничество. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает РИА Новости.
«Суд удовлетворил кассационную жалобу защиты, отменил приговор», — цитирует агентство суд. Дело направили на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
Белоусову в начале августа 2022 года назначили 10 лет колонии строгого режима и оштрафовали на 500 млн рублей. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он на приговор не явился и был объявлен в розыск.
На момент вынесения приговора Вадим Белоусов был действующим депутатом, затем Госдума прекратила его полномочия.
По данным следствия, с мая 2010-го по январь 2014 года Белоусов, будучи действующим должностным лицом, совместно с бывшим главбухом ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Бутаковой, экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга «за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог» на общую сумму 3 млрд 253 млн 147 тыс. руб.