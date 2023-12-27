    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    750мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.71eur101.12

    Верховный суд отменил приговор экс-депутату Госдумы за взяточничество

    2093
    14 комментариев

    Верховный суд РФ отменил заочный приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову. Его заочно приговорили к 10 годам колонии за взяточничество. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает РИА Новости.

    «Суд удовлетворил кассационную жалобу защиты, отменил приговор», — цитирует агентство суд. Дело направили на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

    Белоусову в начале августа 2022 года назначили 10 лет колонии строгого режима и оштрафовали на 500 млн рублей. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он на приговор не явился и был объявлен в розыск.

    На момент вынесения приговора Вадим Белоусов был действующим депутатом, затем Госдума прекратила его полномочия.

    По данным следствия, с мая 2010-го по январь 2014 года Белоусов, будучи действующим должностным лицом, совместно с бывшим главбухом ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Бутаковой, экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга «за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог» на общую сумму 3 млрд 253 млн 147 тыс. руб.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Суд
    ЛАЙК0
    СМЕХ17
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close