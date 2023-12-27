Верховный суд отменил приговор экс-депутату Госдумы за взяточничество

Верховный суд РФ отменил заочный приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову. Его заочно приговорили к 10 годам колонии за взяточничество. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил кассационную жалобу защиты, отменил приговор», — цитирует агентство суд. Дело направили на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Белоусову в начале августа 2022 года назначили 10 лет колонии строгого режима и оштрафовали на 500 млн рублей. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он на приговор не явился и был объявлен в розыск.