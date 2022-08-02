Депутата Госдумы признали виновным в получении взятки в 3,25 млрд рублей. Для него просят 14 лет колонии

Сейчас продолжается оглашение приговора в отношении парламентария и его тещи, Маргариты Бутаковой. Гособвинение просит для Белоусова 14 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей с запретом занимать определенные должности на госслужбе на 15 лет. Бутаковой (с учетом ее 80-летнего возраста и хронических заболеваний) просят 4 года колонии с аналогичным штрафом.

Суд в Москве признал виновным действующего депутата Государственной думы Вадима Белоусова в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Об этом 2 августа сообщает ТАСС .

По данным следствия, с мая 2010-го по январь 2014 года Белоусов, будучи действующим должностным лицом, совместно с бывшим главбухом ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Бутаковой, экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга «за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог» на общую сумму 3 млрд 253 млн 147 тысяч рублей.



Дума ранее лишила депутата от фракции «Справедливая Россия — За правду» Белоусова неприкосновенности, а Юревич скрылся за границей и объявлен в международный розыск.