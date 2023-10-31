Депутата Белоусова, приговоренного к 10 годам за взятку в 3 млрд рублей, хотят лишить мандата за прогулы

Госдума впервые может досрочно лишить мандатов двух депутатов — Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду») и Василия Власова (ЛПДР). Причина — прогулы заседаний. Об этом сообщают «Ведомости» 31 октября со ссылкой на источники в парламенте.
По данным издания, в комиссию по этике с просьбой начать процедуру досрочного сложения мандатов депутатами обратились комитет по защите конкуренции, членом которого является Белоусов, и комиссия по регламенту, в которой состоит Власов.
Руководитель комиссии Виктор Пинский заявил, что Власов без уважительной причины пропустил более 60% заседаний комиссии. Сам Власов сообщил РИА Новости, что присутствовал на 98% пленарных заседаний, а 80% голосований комиссии по регламенту проходили по почте.
В свою очередь зампред комитета по защите конкуренции Игорь Игошин утверждает, что Вадим Белоусов тоже систематически не посещает заседания.
Решение по депутатам должны принять во вторник, 31 октября, на комиссиях по этике и по мандатным вопросам, говорит источник «Ведомостей».
Василий Власов впервые избрался в 2016 году. Он является самым молодым депутатом VII созыва. Ранее Власов предложил переименовать Зольную улицу в Петербурге в честь Евгения Пригожина.
Вадим Белоусов стал депутатом Госдумы в 2011 году. В августе 2022 года его приговорили к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в 3 миллиарда рублей. Также парламентария оштрафовали на 500 миллионов рублей, лишили медали «За заслуги перед Отечеством» и на три года запретили ему занимать определенные должности на госслужбе. В мае этого года приговор оставили в силе, сообщает «Коммерсантъ».
Добавим, что есть еще пять депутатов Госдумы, которые не участвовали ни в одном заседании с начала осени.