Депутата Белоусова, приговоренного к 10 годам за взятку в 3 млрд рублей, хотят лишить мандата за прогулы

Госдума впервые может досрочно лишить мандатов двух депутатов — Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду») и Василия Власова (ЛПДР). Причина — прогулы заседаний. Об этом сообщают «Ведомости» 31 октября со ссылкой на источники в парламенте.



По данным издания, в комиссию по этике с просьбой начать процедуру досрочного сложения мандатов депутатами обратились комитет по защите конкуренции, членом которого является Белоусов, и комиссия по регламенту, в которой состоит Власов.

Руководитель комиссии Виктор Пинский заявил, что Власов без уважительной причины пропустил более 60% заседаний комиссии. Сам Власов сообщил РИА Новости, что присутствовал на 98% пленарных заседаний, а 80% голосований комиссии по регламенту проходили по почте.