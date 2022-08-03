Депутат Госдумы Белоусов получил 10 лет строгого режима за взятку в 3 млрд рублей. В суд он не пришел

Мосгорсуд приговорил к 10 годам колонии строгого режима депутата Госдумы Вадима Белоусова за получение взятки в 3 млрд рублей. Об этом 3 августа сообщает РИА Новости.



Также парламентарий оштрафован на 500 млн рублей и лишен медали «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, ему на три года запретили занимать определенные должности на госслужбе.



Сам Белоусов на оглашение приговора не явился, на время следствия он находился под запретом определенных действий. «Интерфакс» пишет, что защита объяснила это «занятостью» Белоусова. Его теще, Маргарите Бутаковой, назначили условный срок.