Депутат Госдумы Белоусов получил 10 лет строгого режима за взятку в 3 млрд рублей. В суд он не пришел

Мосгорсуд приговорил к 10 годам колонии строгого режима депутата Госдумы Вадима Белоусова за получение взятки в 3 млрд рублей. Об этом 3 августа сообщает РИА Новости.
Также парламентарий оштрафован на 500 млн рублей и лишен медали «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, ему на три года запретили занимать определенные должности на госслужбе.
Сам Белоусов на оглашение приговора не явился, на время следствия он находился под запретом определенных действий. «Интерфакс» пишет, что защита объяснила это «занятостью» Белоусова. Его теще, Маргарите Бутаковой, назначили условный срок.
По данным следствия, с мая 2010-го по январь 2014 года Белоусов, будучи действующим должностным лицом, совместно с бывшим главбухом ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Бутаковой, экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками получил взятку от представителей дорожно-строительного холдинга «за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог» на общую сумму 3 млрд 253 млн 147 тысяч рублей.
Гособвинение просило для Белоусова 14 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей, а для Бутаковой — 4 года колонии с аналогичным штрафом.
Дума ранее лишила депутата от фракции «Справедливая Россия — За правду» Белоусова неприкосновенности, а Юревич скрылся за границей и объявлен в международный розыск.