Есть и петербуржец. «Ведомости» посчитали депутатов-прогульщиков

С начала осени шесть депутатов Государственной думы не участвовали ни в одном заседании. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные голосований.
Ни разу с начала осени не голосовали Хизри Абакаров (член комитета по молодежной политике, избран от Дагестана), Адам Делимханов (первый замглавы комитета по безопасности, от Чечни), Александр Поляков (комитет по аграрным вопросам, от Тамбовской области), Артур Чилингаров (комитет по международным делам, от Тувы, Хакасия, Красноярский край).
Чилингаров и Абакаров находятся на больничном, рассказали в Думе. А Адам Делимханов, судя по его активности в соцсетях, в сентябре и октябре работал в регионе.
Также среди тех, кто не появлялся на заседаниях, объявленный в розыск по делу о взятке Вадим Белоусов и исключенный из фракции «Единой России» депутат Евгений Марченко (комитет по молодежной политике, от Санкт-Петербурга). Последний, по данным Думы, находится в отпуске.
По среднему показателю в период с 19 сентября по 11 октября чаще всего на заседания приходили депутаты от КПРФ (99%), а самый низкий показатель у «Справедливой России» (83%).
11 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил депутатам о том, что «если человек не приходит на заседание — это неисполнение своих полномочий». Так, полномочия могут быть прекращены в случае неисполнения обязанностей депутата в течение 30 и более календарных дней.
«Фонтанка» писала о Евгении Марченко. 10 ноября 2021 года он был исключен из состава фракции «Единой России» в Госдуме. А до этого президиум генсовета партии исключил Марченко из рядов «Единой России». В опалу парламентарий попал после того, как проголосовал против проекта федерального бюджета — вопреки позиции фракции, которая поддержала проект документа. Свое решение депутат позднее объяснил тем, что ему не дали задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве в Петербурге высокотехнологичного педиатрического центра.
В комментарии «Фонтанке» Марченко говорил, что его исключение из партии не помешает его работе в Госдуме, в том числе созданию стратегических союзов с коллегами по парламенту.
До работы в Думе он был депутатом Заксобрания Петербурга.