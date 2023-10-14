Есть и петербуржец. «Ведомости» посчитали депутатов-прогульщиков

С начала осени шесть депутатов Государственной думы не участвовали ни в одном заседании. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные голосований.



Ни разу с начала осени не голосовали Хизри Абакаров (член комитета по молодежной политике, избран от Дагестана), Адам Делимханов (первый замглавы комитета по безопасности, от Чечни), Александр Поляков (комитет по аграрным вопросам, от Тамбовской области), Артур Чилингаров (комитет по международным делам, от Тувы, Хакасия, Красноярский край).



Чилингаров и Абакаров находятся на больничном, рассказали в Думе. А Адам Делимханов, судя по его активности в соцсетях, в сентябре и октябре работал в регионе.

