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Депутат Марченко об исключении из «Единой России»: С этого момента наши дороги расходятся

Депутат Евгений Марченко прокомментировал свое исключение из «Единой России»

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Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил, что политический разрыв с «Единой Россией» не помешает его общению с однопартийцами и созданию в Думе тактических союзов. Так член нижней палаты парламента 2 ноября прокомментировал «Фонтанке» известие о решении генсовета партии.

«И так [было] понятно, что они меня исключат... Оспаривать я ничего не планирую. Зачем я буду оспаривать решение, если люди не хотят, чтобы я был с ними в одной партии. Пойду своим путем. С этого момента наши дороги расходятся, хотя это в принципе не отрицает общение. Я буду общаться со всеми в Думе и создавать тактические союзы. Это не мешает моему общению, притом у меня много друзей во фракции «Единая Россия», с кем у меня личные дружеские отношения. Но политически мы расходится, и каждый идем своим путем», — сказал Марченко.

«Единая Россия» ранее объявила об исключении депутата из партии и рекомендовала исключить его также и из думской фракции. Санкции к Марченко применили после того, как он проголосовал против проекта федерального бюджета. Свой поступок парламентарий объяснил тем, что ему не дали задать вопрос о строительстве центра педиатрии в Петербурге.

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Комментарии (6)

266409471
молодец Евгений Евгеньевич, давно пора из этого ... уходить
paniker
А я его даже чутка 'зауважал' ,хотя уверен,всех их надо к стенке!
Yelda
Депутат Марченко ещё не отсидел в тюрьме за свои грехи в Выборгском районе Петербурга. Уверен, что теперь посадка не за горами.
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