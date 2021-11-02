Депутат Марченко об исключении из «Единой России»: С этого момента наши дороги расходятся

Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил, что политический разрыв с «Единой Россией» не помешает его общению с однопартийцами и созданию в Думе тактических союзов. Так член нижней палаты парламента 2 ноября прокомментировал «Фонтанке» известие о решении генсовета партии.



«И так [было] понятно, что они меня исключат... Оспаривать я ничего не планирую. Зачем я буду оспаривать решение, если люди не хотят, чтобы я был с ними в одной партии. Пойду своим путем. С этого момента наши дороги расходятся, хотя это в принципе не отрицает общение. Я буду общаться со всеми в Думе и создавать тактические союзы. Это не мешает моему общению, притом у меня много друзей во фракции «Единая Россия», с кем у меня личные дружеские отношения. Но политически мы расходится, и каждый идем своим путем», — сказал Марченко.

