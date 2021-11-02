«Не нравится — до свидания». «Единая Россия» исключила Евгения Марченко из партии за голосование против проекта бюджета

Президиум генсовета «Единой России» исключил из рядов партии депутата Госдумы Евгения Марченко. Об этом 2 ноября сообщили в официальном телеграм-канале «ЕР». Кроме того, парламентария рекомендовано исключить из думской фракции.
Канал приводит слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака, который прокомментировал, что «кейс Марченко» был рассмотрен комиссией по этике и президиумом генсовета. По мнению спикера, депутатам от «Единой России» недопустимо голосовать против законопроекта о бюджете России, который был одобрен фракцией и основан на поручениях президента.
Турчак констатировал, что открытое высказывание своей позиции во время партийной дискуссии является обязанностью депутата, но также обязанностью является и поддержка принятого коллегиального решения.
«Мы системная ответственная партия, а не клуб по интересам. Подобные факты должны жестко пресекаться. Есть обязательства перед гражданами, есть партийная дискуссия и есть принятое решение, за которое проголосовала фракция. И точка. Не нравится — до свидания», — сказал секретарь генсовета «Единой России».
Евгений Марченко объяснял свое решение проголосовать против предложенного проекта федерального бюджета тем, что ему не дали задать вопрос о строительстве центра высокотехнологичной педиатрии в Петербурге министру финансов Антону Силуанову.