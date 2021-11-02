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«Не нравится — до свидания». «Единая Россия» исключила Евгения Марченко из партии за голосование против проекта бюджета

«Единая Россия» исключила из партии депутата Госдумы Евгения Марченко

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Президиум генсовета «Единой России» исключил из рядов партии депутата Госдумы Евгения Марченко. Об этом 2 ноября сообщили в официальном телеграм-канале «ЕР». Кроме того, парламентария рекомендовано исключить из думской фракции.

Канал приводит слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака, который прокомментировал, что «кейс Марченко» был рассмотрен комиссией по этике и президиумом генсовета. По мнению спикера, депутатам от «Единой России» недопустимо голосовать против законопроекта о бюджете России, который был одобрен фракцией и основан на поручениях президента.

Турчак констатировал, что открытое высказывание своей позиции во время партийной дискуссии является обязанностью депутата, но также обязанностью является и поддержка принятого коллегиального решения.

«Мы системная ответственная партия, а не клуб по интересам. Подобные факты должны жестко пресекаться. Есть обязательства перед гражданами, есть партийная дискуссия и есть принятое решение, за которое проголосовала фракция. И точка. Не нравится — до свидания», — сказал секретарь генсовета «Единой России».

Евгений Марченко объяснял свое решение проголосовать против предложенного проекта федерального бюджета тем, что ему не дали задать вопрос о строительстве центра высокотехнологичной педиатрии в Петербурге министру финансов Антону Силуанову.

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Комментарии (18)

Дмитрий_1111
Я бы за него теперь прошолосовал бы!
Роберто
Как пауки в банке, друг друга уже жрать начинают! Толи ещё будет…
SERGEY111
Вообщем - если кто хочет стать тупым стадным бараном то пусть вступает в ЕР , впрочем наверно как и в любую другую партию в нынешней России .
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