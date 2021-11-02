«Не нравится — до свидания». «Единая Россия» исключила Евгения Марченко из партии за голосование против проекта бюджета

Президиум генсовета «Единой России» исключил из рядов партии депутата Госдумы Евгения Марченко. Об этом 2 ноября сообщили в официальном телеграм-канале «ЕР». Кроме того, парламентария рекомендовано исключить из думской фракции.



Канал приводит слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака, который прокомментировал, что «кейс Марченко» был рассмотрен комиссией по этике и президиумом генсовета. По мнению спикера, депутатам от «Единой России» недопустимо голосовать против законопроекта о бюджете России, который был одобрен фракцией и основан на поручениях президента.

