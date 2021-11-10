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Евгения Марченко исключили из фракции «Единой России» в Госдуме

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Депутат Евгений Марченко исключен из состава фракции «Единой России» в Госдуме. Информацию 10 ноября «Фонтанке» подтвердил член нижней палаты парламента от партии власти Александр Тетердинко.

«Он, кроме всего прочего, исключен из фракции «Единая Россия» по решению фракции. Мы голосовали по этому вопросу в понедельник (8 ноября. — Прим. ред.)», — сказал Тетердинко.

Ранее президиум генсовета партии исключил Марченко из рядов «Единой России». В опалу парламентарий попал после того, как проголосовал против проекта федерального бюджета — вопреки позиции фракции, которая поддержала проект документа. Свое решение депутат позднее объяснил тем, что ему не дали задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве в Петербурге высокотехнологичного педиатрического центра.

В комментарии «Фонтанке» Марченко говорил, что его исключение из партии не помешает его работе в Госдуме, в том числе созданию стратегических союзов с коллегами по парламенту.

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Комментарии (8)

f0ntan
А в новостях "по теме" об этом Марченко после этой статьи можно прочесть, как он подкупал избирателей во время сентябрьских выборов в думу
AKM
Единая Россия - тоталитарная секта, в которой запрещается задавать вопросы.
f0ntan
Бывшие члены КПРФ, проголосовашие за бюджет вопреки воли партии, перейдут в ЕР. Бывшие члены ЕР, проголосовавшие против бюджета вопреки воли партии, перейдут в КПРФ
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