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    МВД объявило в розыск депутата Госдумы Белоусова

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    МВД России объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова от «Справедливой России». Об этом стало известно 19 августа из базы розыска ведомства.

    Фото: База данных «Розыск» МВД РФ
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    «Белоусов Вадим Владимирович. Мужчина, русский. Дата рождения: 02.10.1960. Место рождения: Россия, город Челябинск», — говорится в карточке.

    В начале августа Мосгорсуд приговорил к 10 годам колонии строгого режима депутата Госдумы Вадима Белоусова за получение взятки в 3 млрд рублей.

    Сам Белоусов на оглашение приговора не явился, на время следствия он находился под подпиской о невыезде. «Интерфакс» пишет, что защита объяснила это «занятостью» Белоусова. Его тёще, Маргарите Бутаковой, назначили условный срок.

    Фото: База данных «Розыск» МВД РФ

    По данным следствия, с мая 2010-го по январь 2014 года Белоусов, будучи действующим должностным лицом, совместно с бывшим главбухом ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Бутаковой, экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками получил взятку от представителей дорожно-строительного холдинга «за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог» на общую сумму 3 млрд 253 млн 147 тыс. рублей.

    Гособвинение просило для Белоусова 14 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей, а для Бутаковой — 4 года колонии с аналогичным штрафом.
    Дума ранее лишила депутата от фракции «Справедливая Россия — За правду» Белоусова неприкосновенности, а Юревич скрылся за границей и объявлен в международный розыск.

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