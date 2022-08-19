МВД объявило в розыск депутата Госдумы Белоусова

МВД России объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова от «Справедливой России». Об этом стало известно 19 августа из базы розыска ведомства.
«Белоусов Вадим Владимирович. Мужчина, русский. Дата рождения: 02.10.1960. Место рождения: Россия, город Челябинск», — говорится в карточке.
В начале августа Мосгорсуд приговорил к 10 годам колонии строгого режима депутата Госдумы Вадима Белоусова за получение взятки в 3 млрд рублей.
Сам Белоусов на оглашение приговора не явился, на время следствия он находился под подпиской о невыезде. «Интерфакс» пишет, что защита объяснила это «занятостью» Белоусова. Его тёще, Маргарите Бутаковой, назначили условный срок.