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    Конец дефициту: в Петербург завезли детскую вакцину от кори и паротита

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    4 комментария

    Вакцина для защиты детей от кори и паротита поступила в Петербург, сообщили в комитете по здравоохранению Смольного.

    Как рассказали в комздраве 27 декабря, поступили 10 230 доз вакцины «Вактривир», 3 540 доз дивакцины от кори и паротита и 1 680 доз вакцины от паротита. Все уже развезены по детским поликлиникам и доступны для прививок.

    «Фонтанка» писала, что ранее президент России Владимир Путин связал недостаток вакцины от кори с нехваткой куриных яиц в ходе прямой линии. А Минздрав обещал, что 344 тысячи доз вакцины от кори и паротита поставят еще 22 декабря.

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    Комментарии 4

    Гость27 Дек 2023 в 14:54
    Надолго?
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