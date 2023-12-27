Конец дефициту: в Петербург завезли детскую вакцину от кори и паротита

Вакцина для защиты детей от кори и паротита поступила в Петербург, сообщили в комитете по здравоохранению Смольного.



Как рассказали в комздраве 27 декабря, поступили 10 230 доз вакцины «Вактривир», 3 540 доз дивакцины от кори и паротита и 1 680 доз вакцины от паротита. Все уже развезены по детским поликлиникам и доступны для прививок.

«Фонтанка» писала, что ранее президент России Владимир Путин связал недостаток вакцины от кори с нехваткой куриных яиц в ходе прямой линии. А Минздрав обещал, что 344 тысячи доз вакцины от кори и паротита поставят еще 22 декабря.