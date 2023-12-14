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    Минздрав заявил, что 344 тысячи доз вакцины от кори и паротита поставят 22 декабря

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    Министерство здравоохранения готовится 22 декабря поставить в регионы России 344 тысячи доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита, сообщили в пресс-службе министерства РИА Новости. О проблеме с нехваткой вакцин о кори говорилось в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 14 декабря.

    О предстоящей поставке в рамках госконтракта министерство уведомила компания «Нацимбио», которая является единым поставщиком вакцин для национального календаря прививок, поставка очередной партии будет комбинированной. Следующая партия в размере 185,5 тысячи доз запланирована на 19 января, и далее поставки будут идти до апреля 2024 года. Всего почти 2,2 млн доз.

    Задержки поставок в «Нацимбио» объяснили техническими проблемами при производстве. В Минздраве добавили, что в текущем году для профилактики кори было поставлено 905 853 дозы моновакцины, что составляет полный объем.

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии связал недостаток вакцин от кори и краснухи с нехваткой куриных яиц, которые используются как сырье при производстве. По словам Путина, все решения по устранению этой проблемы уже приняты.

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