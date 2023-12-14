Минздрав заявил, что 344 тысячи доз вакцины от кори и паротита поставят 22 декабря

Министерство здравоохранения готовится 22 декабря поставить в регионы России 344 тысячи доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита, сообщили в пресс-службе министерства РИА Новости. О проблеме с нехваткой вакцин о кори говорилось в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 14 декабря.



О предстоящей поставке в рамках госконтракта министерство уведомила компания «Нацимбио», которая является единым поставщиком вакцин для национального календаря прививок, поставка очередной партии будет комбинированной. Следующая партия в размере 185,5 тысячи доз запланирована на 19 января, и далее поставки будут идти до апреля 2024 года. Всего почти 2,2 млн доз.

