Президент России Владимир Путин связал недостаток вакцин от кори и краснухи с нехваткой куриных яиц в ходе прямой линии с гражданами 14 декабря.

«Что касается препаратов для иммунизации от кори, паротита, краснухи, здесь тоже такой технический сбой», — заявил Владимир Путин, уточнив, что он связан, как ни странно, с яйцом. Всё из-за того, что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо.

По словам Путина, все решения по устранению этой проблемы уже приняты. «Я думаю, что это всё будет решено в ближайшее время», — подчеркнул президент.