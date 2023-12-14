Президент России Владимир Путин связал недостаток вакцин от кори и краснухи с нехваткой куриных яиц в ходе прямой линии с гражданами 14 декабря.
«Что касается препаратов для иммунизации от кори, паротита, краснухи, здесь тоже такой технический сбой», — заявил Владимир Путин, уточнив, что он связан, как ни странно, с яйцом. Всё из-за того, что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо.
По словам Путина, все решения по устранению этой проблемы уже приняты. «Я думаю, что это всё будет решено в ближайшее время», — подчеркнул президент.
Ранее «Фонтанка» писала о том, сколько стоит привиться в Петербурге от кори и где найти вакцину подешевле. Чаще всего источником заражения корью становятся люди, прибывшие в Петербург из других стран, но риск инфицирования от этого не снижается, уверены эксперты.
За всеми важными заявлениями президента мы следим в нашей онлайн-трансляции.