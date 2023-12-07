Сколько стоит привиться в Петербурге от кори и где найти вакцину подешевле

Районные поликлиники экономят вакцину, — по сути, придерживают на случай возникновения очередного коревого очага, ее осталось мало. Там сообщают, что прививки делают только по показаниям или по результатам анализов на антитела от кори. Причина: поставщики не выполнили перед Петербургом свои обязательства и не поставили препарат в соответствии с заключенными договорами. «Фонтанка» выяснила, где и как можно сделать прививку до Нового года, а также рейтинг цен от 4 до 1,5 тысяч.



Чаще всего, источником заражения корью становятся люди, прибывшие в Петербург из других стран, но риск инфицирования от этого не снижается. Сравните: в 2021 году не было ни одного случая кори в Петербурге, в 2022-м — всего один. В этом году уже 146 человек в Петербурге перенесли в этом году корь, по данным петербургского Роспотребнадзора. Из них 45% заболевших — взрослые, остальные дети. И заболеваемость выросла во всей России. Как недавно сообщала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова, число заболевших корью только среди детей с января по сентябрь 2023 года составило более 4,9 тысячи. В 262 раза больше, чем за тот же период прошлого года.