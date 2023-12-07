Сколько стоит привиться в Петербурге от кори и где найти вакцину подешевле

Районные поликлиники экономят вакцину, — по сути, придерживают на случай возникновения очередного коревого очага, ее осталось мало. Там сообщают, что прививки делают только по показаниям или по результатам анализов на антитела от кори. Причина: поставщики не выполнили перед Петербургом свои обязательства и не поставили препарат в соответствии с заключенными договорами. «Фонтанка» выяснила, где и как можно сделать прививку до Нового года, а также рейтинг цен от 4 до 1,5 тысяч.
Чаще всего, источником заражения корью становятся люди, прибывшие в Петербург из других стран, но риск инфицирования от этого не снижается. Сравните: в 2021 году не было ни одного случая кори в Петербурге, в 2022-м — всего один. В этом году уже 146 человек в Петербурге перенесли в этом году корь, по данным петербургского Роспотребнадзора. Из них 45% заболевших — взрослые, остальные дети. И заболеваемость выросла во всей России. Как недавно сообщала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова, число заболевших корью только среди детей с января по сентябрь 2023 года составило более 4,9 тысячи. В 262 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
Корь — самая «летучая» вирусная инфекция, риск заразиться ею практически стопроцентный при встрече с источником заражения. Болеть корью одним просто неприятно — сыпь, очень высокая температура плюс симптомы ОРВИ, для других она опасна серьезными осложнениями — коревой энцефалит, коревая пневмония, ложный круп. Избежать болезни можно только с помощью вакцинации.
«Фонтанка» провела исследование, можно ли привиться в Петербурге за свой счет и где это сделать. В подавляющем большинстве крупных негосударственных медицинских центров вакцины нет.
«Давно уже не было. И непонятно, когда появится и в каком количестве», — говорят администраторы клиник «ЕМС», «XXI век», «Медси», «СМ-клиника», ID-clinic, «Медсвисс», «Медика», «Основа», «На здоровье» и других. В единичных центрах сообщили, что «предновогодняя» вакцинация от кори все же возможна отечественной однокомпонентной живой антикоревой вакциной. Но стоимость прививки негуманная.
По существующим правилам, вакцину можно вводить только после осмотра врача (терапевта, педиатра или иммунолога) и в частных клиниках называют цены, состоящие из двух услуг: осмотр + инъекция. В «Лахта-клиник» это стоит 4 000 рублей, в «Инфанте» — 3 900, в «Балтмеде» — 2500, в Европейском центре вакцинации — 2000. Самая демократичная цена — в Медицинском центре «МедМигСервис» (ММС) на Красного Текстильщика, 10–12 — 1 500 рублей.