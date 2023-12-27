«Улетевшие» с аэродрома в Левашово три миллиона привели полицию в Дагестан

Семерых приземлили в отделе после хищения металлических конструкций с территории аэродрома Левашово в Выборгском районе Петербурга. Некоторых пришлось возвращать из самого южного региона.



Оперативники уголовного розыска задержали семерых мужчин по делу о краже, стало известно «Фонтанке» 27 декабря . Старшему из них 56 лет , младшему 23 года . Большинство живёт в Невском районе города, двое из них делят одну квартиру в высотке на Русановской. Один из подозреваемых — гражданин Таджикистана. Двое родом из Дагестана — их задерживали на малой родине.

