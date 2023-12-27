«Улетевшие» с аэродрома в Левашово три миллиона привели полицию в Дагестан

Семерых приземлили в отделе после хищения металлических конструкций с территории аэродрома Левашово в Выборгском районе Петербурга. Некоторых пришлось возвращать из самого южного региона.
Оперативники уголовного розыска задержали семерых мужчин по делу о краже, стало известно «Фонтанке»
По версии следствия, поздним октябрьским вечером мужчины умыкнули шпунт с территории аэродрома. Подрядчик оценил пропажу в
Шестеро мужчин задержаны на двое суток, одного отпустили под подписку. По предварительным данным, опыт допросов в качестве подозреваемого из всей компании есть у
Аэродром был торжественно открыт ровно год назад после реконструкции, которая началась в октябре