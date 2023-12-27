    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -6

    0 м/с, штиль

    747мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.71eur101.12

    «Улетевшие» с аэродрома в Левашово три миллиона привели полицию в Дагестан

    5924
    22 комментария

    Семерых приземлили в отделе после хищения металлических конструкций с территории аэродрома Левашово в Выборгском районе Петербурга. Некоторых пришлось возвращать из самого южного региона.

    Оперативники уголовного розыска задержали семерых мужчин по делу о краже, стало известно «Фонтанке» 27 декабря. Старшему из них 56 лет, младшему 23 года. Большинство живёт в Невском районе города, двое из них делят одну квартиру в высотке на Русановской. Один из подозреваемых — гражданин Таджикистана. Двое родом из Дагестана — их задерживали на малой родине.

    По версии следствия, поздним октябрьским вечером мужчины умыкнули шпунт с территории аэродрома. Подрядчик оценил пропажу в 3,1 миллиона рублей. Полицейские выясняют, успели ли продать шпунт.

    Шестеро мужчин задержаны на двое суток, одного отпустили под подписку. По предварительным данным, опыт допросов в качестве подозреваемого из всей компании есть у 43-летнего уроженца Сибири — на пороге нулевых его привлекали за наркотики и кражу.

    Аэродром был торжественно открыт ровно год назад после реконструкции, которая началась в октябре 2021 года. Тогда Минобороны подписало концессионное соглашение с ПАО «Газпром», согласно которому на аэродроме должна быть площадка и для военных, и для гражданских воздушных судов. Предполагалось, что техническая возможность для последних должна появиться в 2023 году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    АэродромЛевашовоКражаЗадержаниеШпунт
    ЛАЙК4
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close