Более 200 орденов и медалей времен СССР пытались вывезти из России в Израиль

Краснодарские таможенники пресекли контрабанду более двух сотен советских государственных наград и знаков отличия в Израиль. Среди них были и культурные ценности, датированные серединой прошлого века.



Сотрудники таможни и УФСБ Краснодарского края установили, что 59-летний житель Краснодара попытался отправить в Израиль почтой 29 орденов и медалей советских времен, вывоз которых ограничен. В документах он при этом указал, что отправляет за границу подарки, сообщает 26 декабря пресс-служба Южного таможенного управления.