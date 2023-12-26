Более 200 орденов и медалей времен СССР пытались вывезти из России в Израиль

Краснодарские таможенники пресекли контрабанду более двух сотен советских государственных наград и знаков отличия в Израиль. Среди них были и культурные ценности, датированные серединой прошлого века.
Сотрудники таможни и УФСБ Краснодарского края установили, что 59-летний житель Краснодара попытался отправить в Израиль почтой 29 орденов и медалей советских времен, вывоз которых ограничен. В документах он при этом указал, что отправляет за границу подарки, сообщает 26 декабря пресс-служба Южного таможенного управления.
Всего правоохранители изъяли 10 орденов Отечественной войны, 8 орденов Ленина, юбилейные медали, знаки отличия «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда» и другие, а также орденские книжки к ним. Экспертиза подтвердила, что все они подлинные.
Среди изъятого обнаружили также орден «Знак Почета» 1939 года и серебряную медаль РСФСР об окончании школы 1954 года. Их признали культурными ценностями, а их рыночная стоимость превышает 100 тысяч рублей.
В ходе обысков в квартире нарушителя нашли еще более 200 орденов, медалей и знаков отличия. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело о контрабанде культурных ценностей по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Статья предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.