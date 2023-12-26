Министр обороны доложил Путину об ударах по Феодосии и повреждении БДК «Новочеркасск»

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Феодосии в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«[Сергей] Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск»», — заявил Дмитрий Песков, чьи слова приводит госагентство ТАСС.
Один человек погиб, ещё четыре человека пострадали в результате ракетного удара по Феодосии. Кроме того, был повреждён большой десантный корабль «Новочеркасск». В Минобороны сообщили, что самолеты Су-24, которые атаковали портовый город, были сбиты в 125 км северо-восточнее Николаева. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что личности жителей Феодосии, выложивших в сеть видео атаки, установлены, работают спецслужбы. Он напомнил, что за подобные записи возможно уголовное наказание.