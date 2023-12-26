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    Правительство РФ продлило запрет на вывоз патронов и гильз

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    В целях защиты интересов государства временный запрет на вывоз из России «патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров» продлевается до 31 декабря 2025 года. О подписании соответствующего постановления правительство РФ проинформировало 26 декабря.

    Это ограничение было введено в мае 2023 года во исполнение указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

    25 декабря правительство сообщило о продлении запрета на въезд в страну грузовиков из Евросоюза, Норвегии, Великобритании и Украины.

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