Правительство РФ продлило запрет на вывоз патронов и гильз

В целях защиты интересов государства временный запрет на вывоз из России «патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров» продлевается до 31 декабря 2025 года. О подписании соответствующего постановления правительство РФ проинформировало 26 декабря.



Это ограничение было введено в мае 2023 года во исполнение указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

