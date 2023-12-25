Продлён запрет на въезд в Россию грузовиков из ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины

Правительство РФ 25 декабря проинформировало о продлении запрета на въезд в страну грузовиков из Евросоюза, Норвегии, Великобритании и Украины.



Запрет был введен в 2022 году как ответная мера на решение ЕС не пропускать грузовые автомобили с российскими и белорусскими номерами. Он будет действовать, как говорится в сообщении, «до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения».



Исключение делается для почтовых перевозок, дипломатической почты и гуманитарной помощи, а также для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований.

