Глава комитета Совфеда по регламенту: никто из сенаторов не писал заявление на отпуск за границей

Ни один из сенаторов не писал заявление на отпуск с выездом за рубеж. Об этом рассказал РИА Новости 26 декабря глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. После Нового года у всех законодателей будут каникулы, и если они захотят ехать в другую страну, то должны подавать специальное заявление с указанием места отдыха.



«Сенаторы должны информировать руководство Совета Федерации о намерении выехать за рубеж. Пока никто не писал заявление на отпуск», — сказал Тимченко.



По его словам, «подавляющее большинство сенаторов собираются отдыхать в России», а кто-то может отправиться в Белоруссию. Закон, в котором прописаны нормы об информировании руководства СФ о возможных зарубежных поездках, вступает в силу в феврале.

