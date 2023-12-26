Глава комитета Совфеда по регламенту: никто из сенаторов не писал заявление на отпуск за границей

Ни один из сенаторов не писал заявление на отпуск с выездом за рубеж. Об этом рассказал РИА Новости 26 декабря глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. После Нового года у всех законодателей будут каникулы, и если они захотят ехать в другую страну, то должны подавать специальное заявление с указанием места отдыха.
«Сенаторы должны информировать руководство Совета Федерации о намерении выехать за рубеж. Пока никто не писал заявление на отпуск», — сказал Тимченко.
По его словам, «подавляющее большинство сенаторов собираются отдыхать в России», а кто-то может отправиться в Белоруссию. Закон, в котором прописаны нормы об информировании руководства СФ о возможных зарубежных поездках, вступает в силу в феврале.
«Запретов жестких нет, есть просто рекомендации не посещать недружественные страны», — уточнил Тимченко.
В августе Ксения Собчак в соцсетях рассказала, что находится в испанской Марбелье, и опубликовала ролик, на котором было видно её мать — сенатора Людмилу Нарусову. Сама Нарусова говорила РИА Новости, что находится в Петербурге, а не в Испании. После этого Тимченко сообщил, что сенатору направлено предупреждение, так как она без согласования с руководством Совфеда посетила страны НАТО.