Сенатору Нарусовой вынесут предупреждение за визит в страны НАТО без согласования с Совфедом

Сенатору Людмиле Нарусовой направят предупреждение в связи с посещением страны НАТО без согласования с руководством Совета Федерации. Об этом 25 сентября сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту СФ Вячеслав Тимченко. Сама же сенатор воздержалась от общения с журналистами, заявив, что «фейки не комментирует».



По словам собеседника агентства, сенатор, без согласования с председателем Совфеда, 18 июля якобы улетела в Стамбул, а оттуда — в Ниццу. В Россию она вернулась 6 августа и пропустила пленарное заседание палаты. Тимченко добавил, что Нарусову сегодня также ждали на заседании комитета, но она не пришла. В итоге, отметил он, ей направили предупреждение о недопустимости посещения без согласования стран НАТО в период проведения специальной военной операции, поскольку сенатор имеет доступ к секретной информации.

