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    Сенатору Нарусовой вынесут предупреждение за визит в страны НАТО без согласования с Совфедом

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    50 комментариев

    Сенатору Людмиле Нарусовой направят предупреждение в связи с посещением страны НАТО без согласования с руководством Совета Федерации. Об этом 25 сентября сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту СФ Вячеслав Тимченко. Сама же сенатор воздержалась от общения с журналистами, заявив, что «фейки не комментирует».

    По словам собеседника агентства, сенатор, без согласования с председателем Совфеда, 18 июля якобы улетела в Стамбул, а оттуда — в Ниццу. В Россию она вернулась 6 августа и пропустила пленарное заседание палаты. Тимченко добавил, что Нарусову сегодня также ждали на заседании комитета, но она не пришла. В итоге, отметил он, ей направили предупреждение о недопустимости посещения без согласования стран НАТО в период проведения специальной военной операции, поскольку сенатор имеет доступ к секретной информации.

    Дочь Людмилы Нарусовой, журналист Ксения Собчак ранее публиковала видео, на котором она вместе с матерью, и утверждала, что находится в испанской Марбелье. Сенатор тогда заявила РИА Новости, что находится в Петербурге. Вячеслав Тимченко тогда говорил, что сенаторам не запрещено выбирать страны для отдыха, но есть пожелание проводить время или внутри страны, или в дружественных государствах.

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    Комментарии 50

    Гость25 Сен 2023 в 14:14
    Стандартный отдых патриотов .
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 14:13
    Так у сенатора Нарусовой ещё и двойное гражданство.
    +1−0
    Pilat25 Сен 2023 в 14:13
    Прекрасная иллюстрация к теме - на кого работали либералы развалившие СССР.
    Не зря товарищ Сталин ввел понятие - семья врага народа
    +1−0
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