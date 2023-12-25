Продажи новогодних туров за границу выросли на 30% несмотря на цены. Турфирмы назвали любимые страны россиян

Российские турфирмы подвели итоги продаж зарубежных туров на Новый год. По сравнению с 2022 годом они выросли на 15–30%, и кроме любимых пляжно-туристических направлений россияне стали чаще ездить в страны СНГ.



Рост новогодних продаж по популярным зарубежным направлениям фиксируют как по авиабилетам, так и по бронированию гостиниц, сообщает 25 декабря пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). В топ-5 самых популярных направлений у большинства туроператоров входят Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Турция, Египет и Шри-Ланка. Также заметно выросло число поездок в Армению, Казахстан, Белоруссию, Узбекистан и Азербайджан и постепенно восстанавливается турпоток в страны, с которыми у России нет прямого авиасообщения, в том числе европейские, отмечают в РСТ.