Продажи новогодних туров за границу выросли на 30% несмотря на цены. Турфирмы назвали любимые страны россиян

Российские турфирмы подвели итоги продаж зарубежных туров на Новый год. По сравнению с 2022 годом они выросли на 15–30%, и кроме любимых пляжно-туристических направлений россияне стали чаще ездить в страны СНГ.
Рост новогодних продаж по популярным зарубежным направлениям фиксируют как по авиабилетам, так и по бронированию гостиниц, сообщает 25 декабря пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). В топ-5 самых популярных направлений у большинства туроператоров входят Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Турция, Египет и Шри-Ланка. Также заметно выросло число поездок в Армению, Казахстан, Белоруссию, Узбекистан и Азербайджан и постепенно восстанавливается турпоток в страны, с которыми у России нет прямого авиасообщения, в том числе европейские, отмечают в РСТ.
Среди горящих путевок лидируют Египет и Таиланд. Первый предлагает самый низкий средний чек на двоих на неделю — 114 тысяч рублей, второй значительно дороже — 179 тысяч рублей. А самыми дорогими странами в топ-5 оказались Турция (181 тысяча рублей) и Куба (186 тысяч рублей). Если смотреть на отели класса премиум и люкс, то цены вырастут еще на 25–30%. Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала о росте цен на новогодний отдых за границей, больше всего подорожал Таиланд.
По мнению экспертов, рост продаж новогодних туров говорил о том, что российские туристы адаптируются к ситуации, сложившейся в 2022 году. «В начале года ожидания на рынке были более сдержанные. Сейчас туристические компании, которые занимаются продажей авиабилетов, готовых туров, бизнес-поездок, чувствуют себя лучше, чем в начале года», — отмечает вице-президент РСТ Дмитрий Горин. При этом в объемах продаж сильно выросла доля авиабилетов, это обусловлено изменившейся логистикой и проблемами в бронировании сложных маршрутов.