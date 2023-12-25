В беспорядках в Белграде пострадали полицейские. Президент Вучич заявил о попытке свержения власти в стране

Президент Сербии Александр Вучич на срочном заседании Совбеза назвал беспорядки в Белграде попыткой свержения законно избранной власти, спровоцированной из-за рубежа, передаёт 25 декабря «Интерфакс».
«Это была попытка насильственного захвата государственных учреждений Республики Сербия», — заявил Вучич проправительственному телеканалу Pink TV.
Автор: EU Top News
Участники беспорядков требовали отмены результатов парламентских и местных выборов, состоявшихся неделю назад. На выборах победила коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Как передает РБК, акции протеста начались с
Вучич подчеркнул, что заявления о нарушениях при голосовании были откровенной «ложью», пропагандируемой политической оппозицией.
Про протестующих он сказал: «У них ничего не получится. Мы делаем все возможное, чтобы нашей спокойной и мягкой реакцией не навредить демонстрантам».