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    В беспорядках в Белграде пострадали полицейские. Президент Вучич заявил о попытке свержения власти в стране

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    Президент Сербии Александр Вучич на срочном заседании Совбеза назвал беспорядки в Белграде попыткой свержения законно избранной власти, спровоцированной из-за рубежа, передаёт 25 декабря «Интерфакс».

    «Это была попытка насильственного захвата государственных учреждений Республики Сербия», — заявил Вучич проправительственному телеканалу Pink TV.

    Автор: EU Top News

    Участники беспорядков требовали отмены результатов парламентских и местных выборов, состоявшихся неделю назад. На выборах победила коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Как передает РБК, акции протеста начались с 19 декабря, вчера представители оппозиционного движения «Сербия против насилия» окружили здание городского собрания Белграда и попытались прорваться внутрь. Информацию о готовящихся беспорядках ранее передали Белграду российские спецслужбы, сообщила премьер Анна Брнабич. В акции, по данным Вучича, участвовали около 2,5 тысячи человек, полицией задержаны 35 человек, ранены двое полицейских. Вчера вечером, когда протестующие разбили окна у входа в здание ратуши в центре города, сотрудники сербского спецназа применили слезоточивый газ.

    Вучич подчеркнул, что заявления о нарушениях при голосовании были откровенной «ложью», пропагандируемой политической оппозицией.

    Про протестующих он сказал: «У них ничего не получится. Мы делаем все возможное, чтобы нашей спокойной и мягкой реакцией не навредить демонстрантам».

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