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    Протесты в Белграде: оппозиция пытается прорваться в здание городского собрания

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    Участники оппозиционного движения «Сербия против насилия» сломали дверь в здании городской администрации Белграда и попытались проникнуть внутрь. Об этом 24 декабря сообщает местное издание Kurir.

    Попытку прорваться в горадминистрацию предприняла оппозиция во главе с Срджаном Миливоевичем и Владимиром Обрадовичем. Несколько демонстрантов были задержаны полицией.

    Издание уточняет, что в 20.00 по местному времени (с 22.00 мск) планируется выступление президента Сербии Александра Вучича.

    Протесты в Сербии начались после обнародования итогов выборов, в которых победила коалиция Вучича «Сербия не должна останавливаться» на досрочных выборах, которые были объявлены после того, как Вучич с ноябре объявил о роспуске Народной скупщины (одномандатного национального парламента).

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