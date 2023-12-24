Протесты в Белграде: оппозиция пытается прорваться в здание городского собрания

Участники оппозиционного движения «Сербия против насилия» сломали дверь в здании городской администрации Белграда и попытались проникнуть внутрь. Об этом 24 декабря сообщает местное издание Kurir.
Попытку прорваться в горадминистрацию предприняла оппозиция во главе с Срджаном Миливоевичем и Владимиром Обрадовичем. Несколько демонстрантов были задержаны полицией.
Издание уточняет, что в 20.00 по местному времени (с 22.00 мск) планируется выступление президента Сербии Александра Вучича.
Протесты в Сербии начались после обнародования итогов выборов, в которых победила коалиция Вучича «Сербия не должна останавливаться» на досрочных выборах, которые были объявлены после того, как Вучич с ноябре объявил о роспуске Народной скупщины (одномандатного национального парламента).