В Казахстане автобус влетел в толпу. Водитель оказался без сознания от удара пассажира

Три человека погибли и еще четверо пострадали из-за наезда автобуса на группу людей в Алма-Ате. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщает «Спутник-Казахстан» со ссылкой на городскую полицию.
Между пассажиром автобуса и женщиной-водителем произошел конфликт. Пассажир нанес удар — женщина потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус влетел в толпу людей, стоявших около остановки.
Мужчина, ударивший водителя, задержан. Подробности конфликта не уточняются. Четверых пострадавших в ДТП госпитализировали. Троих взрослых — с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, переломом левого бедра. В детскую больницу доставили 15-летнего подростка с переломом костей левой стопы.