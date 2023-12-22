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    УГИБДД в Петербурге зафиксировала более полутора тысяч нарушений ПДД электросамокатчиками

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    Инспекторы УГИБДД за 11 месяцев 2023 года составили 1589 административных материалов в отношении нарушителей правил дорожного движения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом 22 декабря в ответе на запрос «Фонтанки» сообщил Алексей Круглов, врио заместителя начальника полиции — начальника УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    В начале сентября в городе появились первые дорожные знаки, запрещающие движение СИМ. В пилотном режиме их установили на Адмиралтейской и Дворцовой набережных.

    «Несоблюдение требований, предписанных дорожным знаком 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», влечет за собой ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 12.29 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения»). Всего за 11 месяцев 2023 года на территории г. Санкт-Петербурга по данной статье составлено 1589 административных материалов», — сообщили «Фонтанке» в УГИБДД.

    Можно сказать, что это результат за весь сезон, поскольку сервисы аренды электросамокатов уже свернулись на зиму, кататься небезопасно из-за погодных условий. Если в текущем месяце и были нарушения, скорее всего они были единичными и на общую картину влияют мало.

    Как следует из Кодекса об административных правонарушениях, по соответствующей части статьи 12.29 предусмотрен штраф в размере восьмисот рублей. Учитывая, что в ходе рейдов нарушителей штрафовали на месте, по грубым подсчетам, все административные материалы могли превратиться в штрафы на общую сумму около 1,2 млн рублей.

    В предыдущие годы отдельно нарушения со стороны СИМ не фиксировались, поскольку такого понятия в ПДД не существовало. Изменения вступили в силу только с 1 марта 2023 года.

    Подробнее о правовых итогах сезона электросамокатов в Петербурге читайте в материале «Фонтанки».

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    ГИБДДШтрафыЭлектросамокат
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