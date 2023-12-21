Премьер-министр Венгрии отказался считать войной конфликт на Украине

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан усомнился, что боевые действия на территории Украины стоит называть войной. Он считает, что термин «специальная военная операция» лучше подходит для определения конфликта на Украине. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает агентство Bloomberg.

«Это военная операция. <…> Между двумя странами не было объявления войны», — сказал венгерский премьер-министр.



Также Орбан заявил, что «мы должны быть счастливы», что нет объявления войны, потому что «тогда будет всеобщая мобилизация». Кроме того, премьер-министр Венгрии отметил, что никому этого не желает.

