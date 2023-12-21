    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -2

    2 м/с, южн

    738мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.71eur100.51

    Премьер-министр Венгрии отказался считать войной конфликт на Украине

    1595
    обсудить

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан усомнился, что боевые действия на территории Украины стоит называть войной. Он считает, что термин «специальная военная операция» лучше подходит для определения конфликта на Украине. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает агентство Bloomberg.

    «Это военная операция. <…> Между двумя странами не было объявления войны», — сказал венгерский премьер-министр.

    Также Орбан заявил, что «мы должны быть счастливы», что нет объявления войны, потому что «тогда будет всеобщая мобилизация». Кроме того, премьер-министр Венгрии отметил, что никому этого не желает.

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан стал первым европейским лидером, который встретился с президентом РФ Владимиром Путиным после начала спецоперации на Украине. Их переговоры прошли в Китае в октябре нынешнего года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Виктор ОрбанКонфликт на Украине
    ЛАЙК5
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close