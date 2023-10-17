Орбан: Венгрия пытается спасти все, что можно, в контактах с Россией

Венгрия прилагает усилия, чтобы спасти все, что можно спасти в отношениях с Россией. Об этом во вторник, 17 октября, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Мы заинтересованы в том, чтобы поддержать это сотрудничество не только на уровне общения, но и на уровне экономики, пока это возможно», — сказал Орбан.



Премьер-министр Венгрии отметил, что «никто не любит, когда результаты работы <…> сводятся на нет».



Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находятся в Китае, принимая участие в форуме «Один пояс, один путь».