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    Орбан: Венгрия пытается спасти все, что можно, в контактах с Россией

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    17 комментариев

    Венгрия прилагает усилия, чтобы спасти все, что можно спасти в отношениях с Россией. Об этом во вторник, 17 октября, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

    «Мы заинтересованы в том, чтобы поддержать это сотрудничество не только на уровне общения, но и на уровне экономики, пока это возможно», — сказал Орбан.

    Премьер-министр Венгрии отметил, что «никто не любит, когда результаты работы <…> сводятся на нет».

    Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находятся в Китае, принимая участие в форуме «Один пояс, один путь».

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    Комментарии 17

    Гость17 Окт 2023 в 13:38
    Орбан молодец
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