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    Неизвестный мститель крушил дорожную камеру на любимом «гонщиками» Выборгском шоссе

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    32 комментария
    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Дорожники просят у автомобилистов помощи в поисках хулигана, разгромившего камеру фиксации нарушений ПДД во Всеволожском районе Ленобласти. Он мог быть вооружен.

    На Выборгском шоссе за Сертолово, в районе СНТ «Старый Белоостров», кто-то намеренно вывел из строя камеру комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, сообщили 21 декабря в дорожном комитете Ленобласти. Произошло это либо в выходные, либо в понедельник-вторник — 20 декабря прибор уже нашли разбитым. «Разбит дисплей, повреждена подсветка и даже антенна», — отмечают в телеграм-канале Dorogi_lo, добавляя, что громили камеру, возможно, из оружия.

    Дорожники подали заявление в полицию и очень просят водителей, которые часто ездят по этому участку, посмотреть записи со своих видеорегистраторов. «Записи крайне приветствуются, спасибо», — обращаются к водителям в комитете.

    Выборгское шоссе весь 2023 год попадает в топ самых скоростных дорог в Ленобласти. Летом на участке до Сертолово на камеру попал автомобиль, разогнавшийся до 184 км/ч при разрешенных 90 км/ч, а осенью там разогнались еще сильнее — до 195 км/ч.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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    Ленинградская областьКамеры фиксации нарушений ПДД
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    СМЕХ12
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    ГНЕВ3
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    Комментарии 32

    Гость21 Дек 2023 в 15:07
    Молодца!
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