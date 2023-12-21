Неизвестный мститель крушил дорожную камеру на любимом «гонщиками» Выборгском шоссе

Дорожники просят у автомобилистов помощи в поисках хулигана, разгромившего камеру фиксации нарушений ПДД во Всеволожском районе Ленобласти. Он мог быть вооружен.

На Выборгском шоссе за Сертолово, в районе СНТ «Старый Белоостров», кто-то намеренно вывел из строя камеру комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, сообщили 21 декабря в дорожном комитете Ленобласти. Произошло это либо в выходные, либо в понедельник-вторник — 20 декабря прибор уже нашли разбитым. «Разбит дисплей, повреждена подсветка и даже антенна», — отмечают в телеграм-канале Dorogi_lo, добавляя, что громили камеру, возможно, из оружия.