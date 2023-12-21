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    В Петербурге могут распустить МО «Смольнинское» и «Лиговка-Ямская». ЗакС поддержал роспуск в первом чтении

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    Законодательное собрание Петербурга 21 декабря в первом чтении приняло законопроекты о роспуске муниципальных образований «Смольнинское» и «Лиговка-Ямская», передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

    С инициативой выступил губернатор Александр Беглов. В обоих случаях обоснование одинаковое: по закону, если муниципалитет не проводит заседания более трёх месяцев подряд, глава города вносит в ЗакС законопроект о роспуске МО.

    Глава города сослался на решение Городского суда о подтверждении факта, что совет депутатов «Смольнинского» не проводил заседания с 24 декабря 2020 года по 24 марта 2021 года, и решение Смольнинского райсуда, что МО «Лиговка-Ямская» также не собиралось более чем три месяца.

    Депутат от «Единой России» Денис Четырбок отметил, что он как житель Смольнинского горячо приветствует роспуск муниципалитета.

    Замглавы «Яблока» Борис Вишневский поинтересовался у представителя губернатора в парламенте Константина Сухенко, как депутаты могли собираться, если исполняющий обязанности глава муниципалитета «Смольнинское» Григорий Ранков (который при этом не был избран депутатом на последних выборах) не собирает совет и не признает заседания, которые проводятся без него. На это Сухенко ответил, что «это не совсем предмет сегодняшней дискуссии», добавив, что суд рассматривал эти обстоятельства и не признал, что Ранков как-то препятствовал деятельности депутатов.

    Спикер парламента Александр Бельский подчеркнул, что Ранков «там находится на законных основаниях», так как совет депутатов в течение больше чем трех лет не смог избрать нового главу из числа действующих депутатов муниципалитета.

    Глава фракции «Яблока» Александр Шишлов в ходе своего выступления напомнил о 12-й статье Конституции, в которой говорится, что в России признается и гарантируется местное самоуправление. По мнению депутата, законопроекты о роспуске наглядно показывают вмешательство городской власти в местное самоуправление. Также он обратил внимание, что законодательство не содержит обязанности ЗакСа распускать муниципалитет. Шишлов подчеркнул, что депутаты обоих муниципалитетов стали жертвами несовершенства законодательства и возможности глав МО злоупотреблять своими полномочиями — не собирать заседания.

    Депутат от «Единой России» Константин Чебыкин выступил с эмоциональной речью, раскритиковав тех муниципальных депутатов, которые уехали из России после 24 февраля 2022 года.

    Дискуссия о роспуске «Смольнинского» ведется с 2021 года. По итогам выборов в 2019 году в совет депутатов избрались оппозиционные и независимые депутаты, однако сначала они не могли договориться об избрании главы (из-за чего Григорий Ранков и остался и. о. главы), позднее глава МО перестал собирать заседания. Депутаты проводили заседания, в том числе и на крыльце, а два года назад после попытки попасть в закрытый муниципалитет и все же провести заседание депутатов задержала полиция.

    В «Лиговке-Ямской» конфликт также носит затяжной характер после выборов в 2019 году. Депутаты уверяли, что муниципалитет закрыл его бывший глава Вадим Войтановский.

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