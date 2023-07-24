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    Законопроект о роспуске МО «Лиговка-Ямская» поступил в ЗакС

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    В Заксобрание Петербурга поступил законопроект губернатора Александра Беглова о роспуске муниципального образования «Лиговка-Ямская». Это следует из письма градоначальника, адресованного депутатам городского парламента. Текст документа «Фонтанке» 24 июля предоставил замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

    В документе указано, что законопроект предварительно рассмотрен и одобрен правительством города. А презентовать инициативу в парламенте предстоит представителю губернатора в ЗакСе Константину Сухенко.

    Ранее «Фонтанка» писала, что официальным поводом инициировать роспуск муниципалитета стало бездействие его совета — депутаты не собирались на заседания в течение более чем трех месяцев. На этот период, заверяли депутаты МО, вход в муниципалитет закрыл бывший глава МО Вадим Войтановский, полномочия которого прекратил суд.

    В настоящее время врио главы является заместитель Войтановского Сергей Ильин.

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    Комментарии 6

    Гость24 Июл 2023 в 15:25
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