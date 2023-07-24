Законопроект о роспуске МО «Лиговка-Ямская» поступил в ЗакС

В Заксобрание Петербурга поступил законопроект губернатора Александра Беглова о роспуске муниципального образования «Лиговка-Ямская». Это следует из письма градоначальника, адресованного депутатам городского парламента. Текст документа «Фонтанке» 24 июля предоставил замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский.



В документе указано, что законопроект предварительно рассмотрен и одобрен правительством города. А презентовать инициативу в парламенте предстоит представителю губернатора в ЗакСе Константину Сухенко.

Ранее «Фонтанка» писала, что официальным поводом инициировать роспуск муниципалитета стало бездействие его совета — депутаты не собирались на заседания в течение более чем трех месяцев. На этот период, заверяли депутаты МО, вход в муниципалитет закрыл бывший глава МО Вадим Войтановский, полномочия которого прекратил суд.