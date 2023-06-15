В Смольном подготовили проект о роспуске муниципалитета «Лиговка-Ямская»

Поводом для роспуска стало бездействие депутатов — совет не проводил заседания в течение более чем трех месяцев в 2021–2022 годах. В это время муниципалитет закрыл его бывший глава Вадим Войтановский. Депутаты уверяли, что не могли попасть туда. В конце 2022 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил полномочия главы муниципалитета. Сейчас исполняющим обязанности стал его заместитель, Сергей Ильин.

Это уже второй муниципалитет в Петербурге, который может быть распущен. Законопроект о роспуске муниципалитета «Смольнинское» могут рассмотреть в ближайшее время в Законодательном собрании города.

В случае роспуска действующие депутаты не смогут принимать участие в следующих выборах. В обоих муниципалитетах по итогам выборов 2019 года часть голосов достались оппозиционным депутатам.