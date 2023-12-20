РФС договорился о проведении товарищеского матча Россия — Сербия

Сборная России проведении в 2024 году товарищеский матч против Сербии, передает РИА Новости со ссылкой на президента Российского футбольного союза Александра Дюкова. По его словам, игра состоится в марте на территории России.

«Мы успешно согласовали проведение товарищеского матча с Сербским футбольным союзом. Он запланирован на март и пройдет на наших футбольных полях. <...> Все необходимые разрешения от УЕФА получены», — заявил Дюков.

Он подчеркнул важность проведения матчей дома, утверждая, что заполненные стадионы и желание забивать голы стали неоспоримым доказательством интереса к игре. Дюков выразил мнение, что необходимо стремиться к проведению игр на собственном поле, так как множество регионов выражают желание увидеть выступление национальной сборной.