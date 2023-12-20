РФС договорился о проведении товарищеского матча Россия — Сербия

Сборная России проведении в 2024 году товарищеский матч против Сербии, передает РИА Новости со ссылкой на президента Российского футбольного союза Александра Дюкова. По его словам, игра состоится в марте на территории России.
«Мы успешно согласовали проведение товарищеского матча с Сербским футбольным союзом. Он запланирован на март и пройдет на наших футбольных полях. <...> Все необходимые разрешения от УЕФА получены», — заявил Дюков.
Он подчеркнул важность проведения матчей дома, утверждая, что заполненные стадионы и желание забивать голы стали неоспоримым доказательством интереса к игре. Дюков выразил мнение, что необходимо стремиться к проведению игр на собственном поле, так как множество регионов выражают желание увидеть выступление национальной сборной.
Этот предстоящий матч станет четвертым домашним для сборной России после ее временного исключения из международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Ранее российская национальная команда провела домашние матчи с Ираком, Камеруном и Кубой.