Общественная палата Петербурга подготовит около 2 тысяч наблюдателей к выборам президента

Общественная палата Петербурга подготовит около двух тысяч наблюдателей к выборам президента. Об этом 20 декабря во время пресс-конференции в Доме журналиста рассказал замглавы региональной ОП Александр Вахмистров.



Вахмистров возглавил общественный штаб по наблюдению за выборами президента в Петербурге. Решение о создании штаба было принято 15 декабря, уточнил он.



«По предложению Общественной палаты Российской Федерации Общественная палата Санкт-Петербурга должна сформировать примерно 2 тысячи наблюдателей», — сказал Вахмистров. Соответственно, на каждом участке, их в Петербурге чуть менее 2 тысяч, будет работать минимум один наблюдатель от региональной ОП.

