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    Общественная палата Петербурга подготовит около 2 тысяч наблюдателей к выборам президента

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    Общественная палата Петербурга подготовит около двух тысяч наблюдателей к выборам президента. Об этом 20 декабря во время пресс-конференции в Доме журналиста рассказал замглавы региональной ОП Александр Вахмистров.

    Вахмистров возглавил общественный штаб по наблюдению за выборами президента в Петербурге. Решение о создании штаба было принято 15 декабря, уточнил он.

    «По предложению Общественной палаты Российской Федерации Общественная палата Санкт-Петербурга должна сформировать примерно 2 тысячи наблюдателей», — сказал Вахмистров. Соответственно, на каждом участке, их в Петербурге чуть менее 2 тысяч, будет работать минимум один наблюдатель от региональной ОП.

    Вахмистров добавил, что также наблюдателей будет готовить и Общественная палата РФ, от которой будет по одному человеку на участке, не считая наблюдателей от кандидатов в президенты.

    В задачи штаба входит обучение наблюдателей, оно будет проходить организованно, а также обеспечение их присутствия на участках. О наборе наблюдателей планируется объявить 12–15 января 2024 года.

    Медиацентр общественного штаба возглавит политолог Дмитрий Солонников. Центр, как и на предыдущих выборах, разместится в Невской ратуше.

    Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.

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