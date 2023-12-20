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    Студента из Эквадора задержали в Петербурге за фото ню, которые он отправлял школьницам

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    Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска совместно с центром «Э» задержали в Петербурге иностранца по подозрению в рассылке своих обнаженных фото детям.

    21-летнего первокурсника взяли накануне около половины восьмого вечера на улице Льва Толстого, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 декабря. На него оперативников вывело сообщение от СК Москвы. Следователи нашли в мессенджере Телеграм данные о том, что некий иностранец из Петербурга отправлял девочкам-подросткам до 14 лет свои обнаженные фото.

    Молодого человека доставили в отдел.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

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