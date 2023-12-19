В Петербурге на Перевозной набережной начала работать техника. Там будут строить Большой Смоленский мост

Работу техники заметили читатели на Перевозной набережной в створе Большого Смоленского проспекта. Именно там должен появиться одноименный разводной мост.
Фотографии читатель «Фонтанки» прислал накануне. По его словам, на участке разгружают материалы, в основном это происходит в темное время суток. В ближайшее время место должны огородить строительным забором.
В комитете по развитию транспортной инфраструктуры «Фонтанке» сообщили, что проектная документация на Большой Смоленский мост уже получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Так что появление стройплощадки не противоречит логике процесса.
«Фонтанка» писала о том, что начало строительства моста запланировано на декабрь 2023 года. При этом в адресной инвестиционной программе на переправу заложены символические 50 млн рублей в текущем году, 5 млрд — в следующем. Общий срок реализации — до 2029 года включительно.