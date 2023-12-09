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    Бастрыкин запросил доклад о сносе домов ради строительства моста через Неву

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    Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по сносу домов ради строительства Большого Смоленского моста. Об этом сообщает 8 декабря пресс-лужба ведомства. Проверку проводит ГСУ СК РФ по Петербургу. Глава федерального СК поручил и.о. руководителя петербургского ГСУ Олегу Бобкову доложить о её ходе и об установленных обстоятельствах.

    Поводом послужило обращение жителей домов на проспекте Обуховской Обороны с просьбой не допустить сноса жилых зданий ради строительства моста. Они не согласны с планами городских властей по их расселению, а также просят проверить законность продажи под застройку земельных участков, ранее зарезервированных для заезда на мост, сообщают в СК.

    Большой Смоленский мост появился в проекте изменений, которые вносят в правительственное постановление об адресной инвестиционной программе. 5 млрд направят уже в следующем году.

    Ранее Смольный опубликовал проект планировки территории под возведение Большого Смоленского моста, его строительство обещали начать в 2023-м. Для этого, в частности, предполагается снести несколько домов на проспекте Обуховской Обороны.

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