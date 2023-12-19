Российское сообщество поддержки «Википедии» объявило о закрытии организации

Организация «Викимедиа.ру», поддерживающая российский сегмент «Википедии», прекращает работу в России. Такое заявление сделал исполнительный директор проекта Станислав Козловский сегодня, 19 декабря, передает ТАСС.



«Вчера мы приняли решение закрыть «Викимедиа.ру», — признался глава проекта. Организация проработала 15 лет, в настоящее время подготавливаются бумаги по ее ликвидации.

Причиной такого решения Козловский назвал то, что в предстоящую пятницу его якобы могут признать иностранным агентом. По его словам, такая информация будто бы поступила в ректорат МГУ, где он проработал почти 25 лет.