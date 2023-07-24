Хинштейн о блокировке «Википедии»: такое решение не может быть внезапным

Масштабный сбой в работе «Википедии» привел к слухам о блокировках. Но подобное решение «не может быть внезапным». Об этом 24 июля заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.



Парламентарий отметил, что блокировке в таких ситуациях должно предшествовать требование Генпрокуратуры. Следом идет предупреждение Роскомнадзора, а уж потом и блокировка.

«Проще говоря, о блокировке "Википедии" на территории России речи не идет», — написал Хинштейн.

По мнению депутата, в данный момент в интернет-энциклопедии «преобладает одностороннее освещение событий». При этом удалять из русскоязычной версии сайта материалы, которые содержат «противоправную информацию и просто фейки», администрация фонда «Викимедиа» отказывается. За что периодически получает крупные штрафы.