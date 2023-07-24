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    Хинштейн о блокировке «Википедии»: такое решение не может быть внезапным

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    Масштабный сбой в работе «Википедии» привел к слухам о блокировках. Но подобное решение «не может быть внезапным». Об этом 24 июля заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

    Парламентарий отметил, что блокировке в таких ситуациях должно предшествовать требование Генпрокуратуры. Следом идет предупреждение Роскомнадзора, а уж потом и блокировка.

    «Проще говоря, о блокировке "Википедии" на территории России речи не идет», — написал Хинштейн.

    По мнению депутата, в данный момент в интернет-энциклопедии «преобладает одностороннее освещение событий». При этом удалять из русскоязычной версии сайта материалы, которые содержат «противоправную информацию и просто фейки», администрация фонда «Викимедиа» отказывается. За что периодически получает крупные штрафы.

    «Блокировка это "высшая мера", от нее пострадают в первую очередь простые россияне», — подчеркивает Хинштейн.

    Депутат заявил, что блокировать «Википедию» непродуктивно, но лишь до определенного времени. Сначала в России должен быть создан свой аналог энциклопедии. В частности, «Рувики».

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