Теперь за чтение книг Бориса Акунина и просмотр фильмов по ним могут признать экстремистом? Разбираемся с юристом

Ранее крупная сеть книжных временно перестала продавать книги Акунина Фото: Акунин Чхартишвили / Facebook (деятельность запрещена в РФ), читатель MSK1.RU Поделиться Поделиться





Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов. Наши коллеги из MSK1.RU вместе с адвокатом правозащитного проекта «Первый отдел» Евгением Смирновым разобрались, какие запреты коснутся самого писателя, а какие — фанатов его произведений.

Какие ограничения появились у Акунина после включения в реестр? — Пожалуй, самое всеобъемлющее ограничение, которое накладывается на человека после включения его в этот перечень — это фактически запрет на распоряжение своим имуществом, — объясняет Евгений Смирнов. — Нельзя снимать больше 10 тысяч рублей в месяц с личных счетов, за исключением обязательных платежей на себя и каждого недееспособного члена семьи, который находится на попечении.

То есть это фактически блокировка счетов без возможности как-то ими пользоваться. И еще появляется запрет на распоряжение своей недвижимостью. Это означает, что нельзя без согласования с Росфинмониторингом продать никакую недвижимость или вступить в наследство. Это самое главное.

«Фактически это парализует какую-либо нормальную деятельность человека в России» Евгений Смирнов, «Первый отдел»

Книги Акунина теперь под запретом? — Тут возникает большая путаница с тем, когда организацию признают экстремистской или террористической. Потому что в случае признания организации таковой запрещается распространять ее символику и материалы. Если мы говорим про простого человека, то это не влечет бан на распространение его трудов, — объясняет правозащитник. — Сами произведения тогда должны внести в перечень террористических, и на это должно быть постановление суда. То есть, например, в произведениях про Фандорина должны найти что-то экстремистское и запретить их распространение.

«Но в России есть ограничения, которые наложены законодательно, а есть те, которые накладываются самими людьми» Евгений Смирнов, «Первый отдел»

Такая внутренняя цензура. Поэтому я не исключаю, что после сегодняшней новости количество ритейлеров, которые продают книги Бориса Акунина, может сократиться, — говорит Смирнов.



Нужно ли будет магазинам маркировать книги Акунина, как это было с иноагентами? — Нет, пока этого не нужно делать. Мы на самом деле даже не знаем причину включения его в этот перечень. Туда включают, как правило, в случае возбуждения уголовного дела, — сказал правозащитник.

Можно ли покупать его книги? — Покупать его книги пока легально. Читать в метро книги о Фандорине тоже не запрещено, — отметил адвокат. Если я куплю что-то на сайте Акунина, то это будет финансированием экстремизма? — Вот с экстремистской, террористической организацией всё просто. Там запрещены любые переводы с момента признания организации таковой. Если мы говорим про физическое лицо, то здесь уже правоохранительные органы должны доказать связь между переводом и тем, что деньги пошли на какую-то экстремистскую, террористическую деятельность. То есть работодатель может заплатить человеку, признанному экстремистом, зарплату за его услуги, люди могут оплачивать его труды в виде книг.

«Сам по себе перевод такому человеку может привлечь дополнительное внимание, служить основанием для проверки» Евгений Смирнов, «Первый отдел»

Но просто так, как в случае с экстремистскими террористическими организациями, это не является безусловным поводом для преследования человека. Здесь нужно доказать взаимосвязь, что деньги направлялись на какую-то преступную деятельность, — рассказал юрист.



Ранее книжные магазины сети «Читай-город — Буквоед» и издательство АСТ временно приостановили продажу книг Дмитрия Быкова* и Бориса Акунина. * — признан в РФ иностранным агентом.

