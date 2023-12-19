«Мы-то выпустим, Россия не впустит». Пенсионерка с украинским паспортом не может вернуться в Петербург

Женщину не впускают обратно в Россию из Абхазии, где она отдыхала. У нее паспорт Украины, а в России — вид на жительство. Таким, как она, сейчас можно въезжать только через аэропорт в Шереметьево. Но из Абхазии попасть туда можно разве что на метле.



Андрей Бортко/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





76-летняя пенсионерка Людмила Иванова ездит в Гагру по возможности — полечить суставы соленой водой. Говорит, после пребывания на море становится легче. В этом году отправилась в Абхазию, как обычно: дочь Светлана заранее заказала билеты на поезд туда-обратно, сняла жилье.



На обратном пути в ночь с 22-го на 23 октября в пункте пропуска в поселке Веселое пожилого человека сняли с поезда — российская граница на въезд для украинцев закрыта.

«Мама связалась со мной и передала трубку пограничнику. Я попросила его обращаться с ней максимально вежливо — она гипертоник, много других проблем со здоровьем, от такого стресса все что угодно может произойти, — рассказывает «Фонтанке» Светлана Соловьева, дочь Ивановой. — И сотрудники погранслужбы действительно о ней позаботились, даже чаем напоили. Претензий нет. Но 76-летняя женщина вынуждена была провести ночь в переходе, а в 6:00 сесть с чемоданом в электричку и вернуться в Гагру, где снимала комнату во время отдыха. Живет там по сей день, оплачивает проживание, хозяйка поделилась теплой одеждой — у нее с собой все было летнее».



Почему пенсионерку не пускают в Россию По распоряжению правительства РФ от 6 октября 2023 года установлены ограничения на въезд в Россию граждан Украины: «С 00 часов 00 минут по местному времени 16 октября 2023 г. временно ограничен въезд в Российскую Федерацию граждан Украины, прибывающих с территорий третьих государств, в пунктах пропуска через государственную границу РФ, за исключением многостороннего воздушного пункта пропуска Москва (Шереметьево) и многостороннего автомобильного пункта пропуска Лудонка (Псковская область)». В распоряжении не оговаривается статус граждан Украины с видом на жительство в России.



Пунктом Лудонка (с латвийской стороны это пункт пропуска Виентули) Людмила Иванова в любом случае не смогла бы воспользоваться: он для тех, кто въезжает на автотранспорте из Европы. Но и Шереметьево недосягаемо: из 4 аэропортов, доставшихся Абхазии от Советского Союза, работает только один, но и он не принимает пассажирские рейсы. Восстановление Сухумского аэропорта — в планах на конец 2024 года. То есть авиасообщения между Абхазией и Россией нет.



Республика граничит с Грузией, и оттуда можно было бы вылететь в Шереметьево. Но беда в том, что попасть в Грузию из Абхазии гражданам России и других государств через абхазо-грузинскую границу легально невозможно, для них она на замке.



Уже два месяца дочь Людмилы Ивановой пишет в разные инстанции в надежде вернуть мать домой. Она уверена, что разработчики распоряжения совершили ошибку, которая чревата большими проблемами для обычных людей: «Наверное, забыли тех, кто переехал из Украины и получил ВНЖ в России».

На свое письмо в приемную президента Светлана получила ответ из аппарата полпреда в СЗФО: «Ваше обращение (…), направлено в Федеральную службу безопасности».

Из пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ: «Ваше обращение направлено в пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю».



Из этого самого управления отвечают, что погранслужба действует в соответствии с распоряжением правительства, а мама может вернуться домой через Шереметьево: «возможность отмены ограничений для въезда в РФ для граждан Украины, имеющих вид на жительство в Российской Федерации (распоряжение. — Прим. ред.) не содержит».

«От них ничего не зависит» Время пребывания иностранцев в Абхазии ограничено 90 сутками. Срок истекает уже 19 декабря. Людмила Ивановна в Абхазии уже ровно 3 месяца. Накануне в очередной раз ходила в СГБ (Служба государственной безопасности Абхазии. — Прим. ред.).



«Уже три месяца болтаюсь в Гагре, счастье, что люди здесь хорошие, — дрожащим голосом рассказывает она «Фонтанке». — Сострадательно относятся ко мне — дали теплую одежду, пытаются помочь выехать, но ни у кого ничего не получается. В российское посольство в Сухуми звонила моя хозяйка, сказали, что если российского паспорта нет, то они ничем не могут помочь. В СГБ говорят — мы-то выпустим хоть сейчас, но Россия не впустит. От них ничего не зависит».



На вопрос, что будет, когда истечет предельный срок пребывания в республике, в Службе госбезопасности Абхазии разводят руками. А Людмила Ивановна со страхом думает о том, что ее ждет. Депортация на Украину?



Накануне большой пресс-конференции Владимира Путина Светлана решилась отправить обращение лично президенту. Из управления по обращениям граждан ей сообщили, что все опять направлено в пограничную службу ФСБ России. Круг замыкается всякий раз на протяжении двух месяцев.



«Права на свободный въезд» Людмила Ивановна Иванова родилась в Германии — отец был военный, подполковник. Потом его направили служить в Прикарпатский военный округ. Семья жила во Львове. После майдана в 2014 году женщина приняла решение перебраться в Россию, к дочери. Светлана Соловьева живет в Петербурге с 1994 года, давно уже гражданка России, как и вся ее семья — муж, дети, внук. Родные помогли переехать, оформить все официальные документы. ВНЖ — с 2016 года, бессрочный (чтобы не лишиться его, женщина не должна покидать Россию более чем на полгода, половина этого срока уже прошла).



Живут большой семьей — у Светланы двое детей, внучка, мама помогает, заботится о них, а дети заботятся о ней.



«У нее есть все права для возвращения домой — она прописана в Петербурге, получает здесь пенсию, лечится по полису ОМС. А если у нее что-то случится со здоровьем? Кроме Петербурга, у нее нет другого места постоянного проживания, она, как положено по закону, подтверждает это ежегодно. Я уверена, что это просто какая-то недоработка документа, на который ссылаются все чиновники, потому что так быть не может».

