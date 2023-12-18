Конституционный суд разберётся, можно ли увольнять контрактников из-за возраста во время мобилизации

Увольнение контрактников во время мобилизации — отвечать будет Конституционный суд. Как сообщают 18 декабря «Военные адвокаты», в КС сегодня был направлен, но еще не поступил, запрос о соответствии Конституции положений, которые запрещают военнослужащим расторгать истекшие контракты в период мобилизации. 49-летний Андрей К. заключил контракт в начале сентября 2022 года сроком на полгода. После начала частичной мобилизации его контракт был автоматически продлен. Военнослужащий рассчитывал, что будет уволен по достижению предельного возраста (50 лет) и подал рапорт об увольнении. Когда командование ему отказало — он пошёл в суд.

Дело в том, что 24 июня 2023 года Владимир Путин подписал закон, который повышает предельный возраст службы по контракту в период мобилизации, военного положения или в военное время. Для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно возраст повышен до 70 лет, а для граждан с другим воинским званием – до 65 лет.



Возник вопрос, распространяется ли это положение на всех контрактников или только на тех, кто подписал договоры после 24 июня 2023 года.

Как рассказывают военные адвокаты, 14 июля, рассматривая спор военнослужащего с командиром части, Южный окружной военный суд решил, что то, что закон вступил в силу только 24 июня, «не свидетельствует о том, что он не подлежит применению к возникшим по данному делу правоотношениям, поскольку по своему смыслу он распространяет свое действие на весь период мобилизации, которая объявлена 21 сентября 2022 г. и до настоящего времени не окончена». С этого момента, добавляют юристы, «суды стали отказывать в увольнении достигшим 50-летнего возраста контрактникам, ссылаясь на устоявшиеся решения судов».



Сегодня 224 гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство представителей военнослужащего Андрея К. и сообщил о направлении запроса в Конституционный Суд о соответствии положений частей 1 и 2 статьи 4 Федерального закона от 24 июня 2023 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Конституции РФ.