Абдель Фаттах ас-Сиси победил на выборах президента в Египте

Действующий глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на прошедших неделю назад всеобщих выборах, передает
По ее данным, за ас-Сиси проголосовало 89,6% избирателей.
Напомним, выборы во всех провинциях Египта стартовали 10 декабря и продолжались трое суток. На избирательных участках были готовы принять около 67 миллионов египтян. За ходом голосования следили 220 международных наблюдателей.
Помимо действующего президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, свои кандидатуры выдвигали лидер Республиканской народной партии Хазем Омар, глава либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямама и председатель Египетской социал-демократической партии Фарид Захран.