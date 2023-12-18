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    Абдель Фаттах ас-Сиси победил на выборах президента в Египте

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    Действующий глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на прошедших неделю назад всеобщих выборах, передает 18 декабря ТАСС. Ас-Сиси будет президентом Египта ближайшие шесть лет. Официальные итоги выборов объявила Национальная избирательная комиссия в Каире.

    По ее данным, за ас-Сиси проголосовало 89,6% избирателей.

    Напомним, выборы во всех провинциях Египта стартовали 10 декабря и продолжались трое суток. На избирательных участках были готовы принять около 67 миллионов египтян. За ходом голосования следили 220 международных наблюдателей.

    Помимо действующего президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, свои кандидатуры выдвигали лидер Республиканской народной партии Хазем Омар, глава либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямама и председатель Египетской социал-демократической партии Фарид Захран.

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