Атмосферные вихри грозят Петербургу. С ними вместе — сильный ветер и резкие скачки давления

Начавшаяся неделя в Петербурге пройдёт под влиянием циклонов. Первый из них во вторник принесёт дожди и мощную волну тепла, а следующий опустит температуру к нулю и вызовет гололедицу. Сопровождать атмосферные вихри будет порывистый ветер и существенные колебания атмосферного давления. Прогноз погоды на семь дней дал «Фонтанке» 18 декабря ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Сегодня в городе, как уже писала «Фонтанка», облачно с неустойчивыми прояснения, небольшие осадки, преимущественно дожди, местами гололедица, порывистый ветер плюс 1–3 градуса.

