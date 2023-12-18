Атмосферные вихри грозят Петербургу. С ними вместе — сильный ветер и резкие скачки давления

Начавшаяся неделя в Петербурге пройдёт под влиянием циклонов. Первый из них во вторник принесёт дожди и мощную волну тепла, а следующий опустит температуру к нулю и вызовет гололедицу. Сопровождать атмосферные вихри будет порывистый ветер и существенные колебания атмосферного давления. Прогноз погоды на семь дней дал «Фонтанке» 18 декабря ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Сегодня в городе, как уже писала «Фонтанка», облачно с неустойчивыми прояснения, небольшие осадки, преимущественно дожди, местами гололедица, порывистый ветер плюс 1–3 градуса.
Во вторник будет облачно, временами дожди. Ночью плюс 1–3 градуса, днём плюс 3–5 градусов. Ветер юго-западный 6–11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 738 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.
В среду облачно, небольшой снег, мокрый снег, гололедица. Ночью 0 — минус 2 градуса, днём 0 — плюс 2. Ветер западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы.
В четверг тоже облачно, небольшой снег, гололедица. Ночью 0 — минус 2 градуса, днём минус 1 — плюс 1. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 737 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.
В пятницу также ожидается облачная погода, местами небольшой снег, гололедица. Ночью 0 — минус 2 градуса, днём минус 1 — плюс 1. Ветер юго-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 729 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.
В выходные, по предварительному прогнозу, очередной циклон принесёт в Петербург снегопады и продолжит понижать атмосферное давление. Он постепенно вернёт температуру в зону отрицательных значений, поэтому в воскресенье днём ожидается уже до минус 1–3 градусов.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов, напомним, подробно рассказал о погоде ближайших дней. Завтра, по его словам, повышение температуры «создаст сложную обстановку не столько на дороге, сколько на тротуарах».