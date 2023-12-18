FT: Европейцам могут разрешить оставлять автомобили, на которых они выезжают из России

Совет Евросоюза намерен ослабить контроль над импортом предметов роскоши. Об этом 18 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.
Так, согласно новому пакету санкций, европейцы смогут продолжить путь на автомобилях, на которых они будут выезжать с территории России, однако страна, чью границу они будут пересекать, должна дать свое согласие на это. По словам неназванных дипломатов, несколько стран попросили о таком послаблении. По данным издания, речь идет не о тех странах, которые граничат с РФ.
По данным FT, Евросоюз примет 12-й пакет санкций против России в понедельник. Как сообщала Еврокомиссия, новый пакет будет включать запрет на импорт в ЕС российских ювелирных алмазов и меры по принуждению независимых операторов соблюдать потолок цен на российскую нефть.
Помимо этого, санкции коснутся финансовых транзакций со стороны российских граждан, резидентов или компаний из стран ЕС в третьи страны. Также планируется расширить товаров двойного назначения, которые нельзя поставлять в Россию. Пополнится и «черный список» юридических и физических лиц РФ.
Всего были приняты 11 пакетов санкций. Кроме того, как говорится в заявлении совета, были предприняты и меры по противодействию обхода ограничений. Против принятия 12-го пакета санкцией ЕС против России выступила Австрия.