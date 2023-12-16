Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России

Перед саммитом ЕС Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций России и не сняла своих возражений. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщил брюссельский портал Euobserver.

Издание со ссылкой на источники пишет, что представители Австрии «использовали право "отсрочки для изучения", которая может быть снята в понедельник или позднее на неделе».



Напомним, 14 декабря агентство Reuters сообщило, что Австрия добивается исключения Raiffeisen Bank International из украинского черного списка «спонсоров войны» в обмен на подписание новых санкций Евросоюза против РФ.