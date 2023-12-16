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    Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России

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    Перед саммитом ЕС Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций России и не сняла своих возражений. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщил брюссельский портал Euobserver.

    Издание со ссылкой на источники пишет, что представители Австрии «использовали право "отсрочки для изучения", которая может быть снята в понедельник или позднее на неделе».

    Напомним, 14 декабря агентство Reuters сообщило, что Австрия добивается исключения Raiffeisen Bank International из украинского черного списка «спонсоров войны» в обмен на подписание новых санкций Евросоюза против РФ.

    Ранее Венгрия добилась от Украины исключения из черного списка банка OTP. Эксперты считают, что это подтолкнуло Raiffeisen Bank International добиваться аналогичного решения на политическом уровне.

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    АвстрияЕвропейский союзСанкции
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    Комментарии 18

    Русич Древний16 Дек 2023 в 21:37
    Срочно надо брать кредиты в Райфайзен банке. Австрия введёт санкции, возврат кредита-финансирование противника.
    +0−0
    Гость16 Дек 2023 в 21:34
    В Автрии весьма весомые вклады, активы, инвестиции и недвижимость отпервых лиц, в первую очередь, приближенных к администрации великого "уха".
    Кстати, его так и не проверили спецслужбы на "предмет".
    +0−0
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