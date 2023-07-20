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    Евросоюз назвал новый срок действия санкций против России

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    2 комментария

    Совет Евросоюза принял решение продлить на шесть месяцев, до 31 января 2024 года, действие санкций против отдельных секторов экономики России, говорится в заявлении в официальном Telegram-канале и в заявлении на сайте.

    Как говорится в заявлении, опубликованном 20 июля, санкции, которые впервые были введены в 2014 году и значительно расширены с февраля 2022 года, включают широкий спектр ограничений в сферах торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

    Санкции также предусматривают запрет на импорт и транспортировку перевозимой по морю сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России в ЕС, отключение нескольких российских банков от SWIFT, а также приостановку вещательной деятельности и действия лицензий нескольких СМИ.

    Всего были приняты 11 жестких пакетов санкций. Кроме того, как говорится в заявлении совета, были предприняты и меры по противодействию обхода санкций.

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    Комментарии 2

    Гость20 Июл 2023 в 15:33
    К сожалению дед может протянуть дольше...
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