Чудесное совпадение: чистое небо позволило любоваться сиянием всю ночь

Северное сияние наблюдали ночью 18 декабря в Петербурге и Ленинградской области, а также в других регионах. Петербуржцам повезло: выдался редкий для декабря ясный день, облаков на небе было мало.
Яркое сияние с зелеными и розовыми сполохами видели на берегу Ладоги в Приозерском районе.
Даже на территории Петербурга можно было разглядеть зелёные переливы.
В более северных регионах аврора была ярче.
Шепелёвский маяк, Ленинградская область.
читатель «Фонтанки» Илья
«Фонтанка» рассказывала, что сияние началось ещё вечером.