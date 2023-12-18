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    Чудесное совпадение: чистое небо позволило любоваться сиянием всю ночь

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    Северное сияние наблюдали ночью 18 декабря в Петербурге и Ленинградской области, а также в других регионах. Петербуржцам повезло: выдался редкий для декабря ясный день, облаков на небе было мало.

    Яркое сияние с зелеными и розовыми сполохами видели на берегу Ладоги в Приозерском районе.

    Даже на территории Петербурга можно было разглядеть зелёные переливы.

    В более северных регионах аврора была ярче.

    Шепелёвский маяк, Ленинградская область.

    читатель «Фонтанки» Илья

    «Фонтанка» рассказывала, что сияние началось ещё вечером.

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