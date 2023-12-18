Чудесное совпадение: чистое небо позволило любоваться сиянием всю ночь

Северное сияние наблюдали ночью 18 декабря в Петербурге и Ленинградской области, а также в других регионах. Петербуржцам повезло: выдался редкий для декабря ясный день, облаков на небе было мало.



Яркое сияние с зелеными и розовыми сполохами видели на берегу Ладоги в Приозерском районе.

