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    В Москве детский хоккейный тренер избил другого прямо во время матча

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    19 комментариев

    Тренеры двух детских команд подрались во время хоккейного матча в Москве. Игра проходила в субботу, 16 декабря, в спортивном комплексе «Арктика».

    Во время второго периода, тренер московской команды «Крылья Советов» Николай Платонов набросился на коуча «Красной Машины» из Подмосковья Никиту Илларионова. Вскоре драка превратилась в избиение — Платонов повалил своего соперника и принялся методично его избивать.

    — Шла игра, мы вели в счете, — рассказал избитый тренер в интервью сайту телеканала «Матч ТВ». — И во время матча судья не увидел момент, не свистнул. Я ему говорю: «Давай повнимательнее» После чего тренер «Крыльев» ответил: «Сначала привезите 12 человек на матч, потом будете что‑то говорить». Я сказал: «Если вас что‑то не устраивает, идите в свой клуб и там жалуйтесь». В итоге тренер «Крыльев» начал ко мне приближаться. От него прозвучал вопрос: «Ты чего такой борзый?» Я ответил: «Что случилось?» И после этого получил от него подсечку, упал и получил порядка 10–15 ударов в область головы и шеи, закрывался рукой. Понимал, что вокруг дети.

    Разнять дерущихся удалось лишь с помощью арбитров. Игра в итоге закончилась победой московской команды. Причем избитый тренер оставался с командой до финальной сирены и только после этого отправился в травмпункт.

    Как добавил Никита Илларионов, у него болели голова, рука и рёбра. По его словам, обидчик после игры пытался подойти и извиниться, но его не подпустили к нему.

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    Комментарии 19

    Гость17 Дек 2023 в 00:10
    Поступил как мужик. Хоккей - это не для сопливых слабаков. Будь готов получить удар, и дать сдачу в трехратном размере.
    +0−0
    Гость17 Дек 2023 в 00:05
    Трус не играет в хоккей... ))
    +0−0
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