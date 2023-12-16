В Москве детский хоккейный тренер избил другого прямо во время матча

Тренеры двух детских команд подрались во время хоккейного матча в Москве. Игра проходила в субботу, 16 декабря, в спортивном комплексе «Арктика».

Во время второго периода, тренер московской команды «Крылья Советов» Николай Платонов набросился на коуча «Красной Машины» из Подмосковья Никиту Илларионова. Вскоре драка превратилась в избиение — Платонов повалил своего соперника и принялся методично его избивать.

— Шла игра, мы вели в счете, — рассказал избитый тренер в интервью сайту телеканала «Матч ТВ». — И во время матча судья не увидел момент, не свистнул. Я ему говорю: «Давай повнимательнее» После чего тренер «Крыльев» ответил: «Сначала привезите 12 человек на матч, потом будете что‑то говорить». Я сказал: «Если вас что‑то не устраивает, идите в свой клуб и там жалуйтесь». В итоге тренер «Крыльев» начал ко мне приближаться. От него прозвучал вопрос: «Ты чего такой борзый?» Я ответил: «Что случилось?» И после этого получил от него подсечку, упал и получил порядка 10–15 ударов в область головы и шеи, закрывался рукой. Понимал, что вокруг дети.

Разнять дерущихся удалось лишь с помощью арбитров. Игра в итоге закончилась победой московской команды. Причем избитый тренер оставался с командой до финальной сирены и только после этого отправился в травмпункт.



Как добавил Никита Илларионов, у него болели голова, рука и рёбра. По его словам, обидчик после игры пытался подойти и извиниться, но его не подпустили к нему.