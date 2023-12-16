Yle: один мигрант смог преодолеть ограждения на закрытой финской границе

Один мигрант без надлежащих документов в субботу, 16 декабря, смог преодолеть ограждения на пограничном пункте «Ваалимаа». Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на информационное агентство STT.



Информацию о том, что один мигрант преодолел пограничные ограждения, подтвердил глава пограничной cлужбы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф. Он сказал, что после произошедшего забор на границе укрепили.

Сейчас ситуация на КПП спокойная, добавил глава службы. Дальнейшая судьба мигранта не уточняется.

Издание Yle сообщало, что ночь на финской границе прошла спокойно, мигранты жгли костры.